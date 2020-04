LOS ANGELES - Camila Cabello dan Shawn Mendes berduet dalam konser "One World: Together At Home". Melalui acara besutan Global Citizen yang digelar (18/04), mereka menunjukkan dukungan terhadap semua pihak yang terdampak pandemi Covid-19.

Dilansir dari laman People, pasangan ini menyanyikan lagu What a Wonderful World yang di populerkan Louis Armstrong, ketika mereka duduk bersama di piano. Shawn Mendes mengiri permainan piano itu sambil ikut bernyanyi. Terlihat dalam video di akun Twitter Global Citizen @GlblCtzn mereka kompak menggunakan pakaian berwarna krem.

Baca Juga:

Camila Cabello Cerita 'Melelahkannya' Pacaran dengan Shawn Mendes

Shawn Mendes Donasikan Rp2,8 Miliar untuk Perangi Corona

Cabello dan Mendes juga sebelumnya mengadakan konser Instagram Live untuk seri Global Citizen "Together at Home", di mana mereka kejutan kejutan untuk menghibur para pasien anak-anak di rumah sakit lewat kunjungan virtual. Dia dan Mendes menyebarkan keceriaan kepada para penggemar kepada pasien di Rumah Sakit Nasional Anak-Anak. Kejutan virtual dari pasangan ini merupakan bagian dari kerjasama Ryan Seacrest Foundation.

Ini adalah ketiga kalinya Cabello dan Mendes tampil bersama dari rumahnya di Miami, Florida. Pasangan ini juga baru-baru ini menampilkan single terbarunya My Oh My bersama-sama selama acara Elton John-host Fox Presents iHeart Living Room Concert untuk Amerika, di mana Mendes memetik gitarnya dan Cabello menyanyikan kedua syairnya dan menampilkan rapper DaBaby's lirik.

Cabello adalah satu dari sekian banyak musisi yang membatalkan acara tur musik karena krisis kesehatan global. Pada akhir Maret, ia berbagi post di Instagram yang mengumumkan bahwa ia dan timnya telah memutuskan untuk menunda penyelennggaraan konser turnyademi memutus kurva penyebaran pandemi virus corona. Baca Juga: Bertahan di Bali saat Corona, Celine Evangelista: Sekarang Jakarta Menyeramkan Keyakinannya Diusik Netizen, Salmafina Berikan Jawaban Menohok "Aku sangat bersemangat bertemu dan memeluk kalian secara langsung dan menyanyikan lagu-lagu ini bersama kalian. Aku berjanji akan berjumpa dan mengusap wajah kalian ketika kesedihan dan semua ini berlalu," kata Cabello. Selama acara Global Citizen's One World: Together at Home ada beberapa artis dan musisi tampil seperti Billie Joe Armstrong dari Green Day, J Balvin, Andrea Bocelli, Burna Boy, Billie Eilish dan FINNEAS, Elton John, John Legend, Chris Martin dan Alanis Morissette. Pianis Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Kacey Musgraves, Keith Urban, Eddie Vedder dan Stevie Wonder, bersama dengan David Beckham, Idris dan Sabrina Elba, Kerry Washington, Priyanka Chopra Jonas dan Shah Rukh Khan.