LOS ANGELES - Shawn Mendes lewat The Shawn Mendes Foundation menyumbangkan uang sebesar USD175 ribu atau sekira Rp2,8 miliar untuk memerangi virus corona (Covid-19). Sumbangan ini diberikan Shawn Mendes kepada SickKids Foundation.

Rencananya sumbangan ini akan diperuntukan membeli alat-alat medis untuk memerangi virus corona. Tak cuma itu, uang juga akan diberikan untuk logisitik melawa corona di The Hospital for Sick Children in Toronto, Ontario.

"Dengan memberikan donasi ini kepada SickKids, kami berharap dapat membantu memberikan dukungan dalam screening dan pencegahan COVID-19 yang mendesak bagi pasien mereka dan masyarakat sekitar Toronto. Untuk bulan depan, kami akan mengarahkan semua sumbangan ke The Shawn Mendes Foundation untuk melakukan upaya tambahan oleh SickKids, serta upaya yang dilakukan secara internasional oleh Dana Respons Organisasi COVID-19 Organisasi Kesehatan Dunia,” jelas Shawn Mendes seperti dilansir Variety.

Seperti diketahui di Amerika Serikat, data per Minggu 29 Maret, virus corona telah menjangkit 123,776 orang dengan kematian mencapai 2229 orang.

