Sumber Kekayaan Shawn Mendes yang Baru Saja Ungkap Orientasi Seksual

LOS ANGELES – Shawn Mendes menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah memberikan pernyataan terkait seksualitasnya di panggung konser For Friends and Family Tour-nya di Colorado, Amerika Serikat pada Senin (28/10/2024).

Pelantun lagu Treat You Better tersebut memang sering menjadi sorotan lantaran dirinya merupakan salah satu penyanyi paling sukses saat ini. Beberapa lagunya sempat masuk ke puncak 200 Billboard US dan album-albumnya menduduki peringkat 10 teratas di beberapa negara.

Kesuksesannya dalam industri musik membuat Shawn Mendes menjadi miliarder di usia yang terbilang cukup muda. Berikut rincian sumber kekayaan Shawn Mendes sampai saat ini.

Kekayaan Shawn Mendes

Shawn Mendes merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu asal Kanada yang lahir pada 8 Agustus 1998. Sebelum memulai karier sebagai seorang penyanyi, Shawn sempat diketahui aktif mengunggah video-video cover lagunya di platform video Vine.

Video-video tersebut pun berhasil menarik perhatian dua manajemen artis Island Records, Andrew Gertler dan Ziggy Chareton. Shawn pun segera diajak untuk bergabung ke dalam label rekaman tersebut.

Dikutip dari Celebrity Net Worth, album debut Shawn Mendes yang bertajuk Handwritten dirilis pada Juli 2015 dan berhasil menduduki puncak nomor satu di tangga lagu Billboard 200. Album tersebut berhasil terjual 106 ribu kopi di minggu pertamanya dan lebih 8,9 juta kopi secara keseluruhan.

Kesuksesan Shawn Mendes tidak berhenti di situ. Album-album selanjutnya, seperti Illuminate, Shawn Mendes, dan Wonder juga tak kalah sukses dengan album pertamanya.

Illuminate diketahui menarik 11,8 juta pembeli, Shawn Mendes menjual 10,8 juta kopi album digital dan fisik, serta Wonder menjual 2,3 juta kopi album. Total penjualan dari berbagai album dan single tersebut diketahui mencapai USD53,96 juta - USD80,94 juta.

Selain pendapatan dari single dan album, Shawn juga meraih pendapatan dari tur konser musik yang beberapa kali ia adakan selama berkarier. Tur dunia pertamanya, The Shawn Mendes World Tour, pada tahun 2016 meraup keuntungan lebih dari USD500 ribu dari 61 pertunjukan.

Tur dunia selanjutnya, Illuminate World Tour (2015), berhasil meraih kesuksesan besar dari menghasilkan USD35 juta. Puncaknya, yaitu Shawn Mendes: The Tour berhasil mencetak rekor baru kesuksesan turnya dengan menghasilkan USD96,7 juta.

Untuk Wonder Tour, tidak disebutkan berapa penghasilan yang didapat Shawn karena pada saat itu ia hanya menampilkan tujuh pertunjukan dan membatalkan sisa tur-nya dengan alasan kesehatan mental.

Selain bernyanyi, Shawn juga sempat mencoba berkarier di bidang akting. Shawn diketahui memulai debut aktingnya dalam serial televisi drama fiksi ilmiah Amerika Serikat yang berjudul The 100, diikuti dengan penampilannya dalam serial animasi Hollymation dan film TV Good Mythical Evening.