JAKARTA - Para selebriti diketahui tak tinggal diam melihat kesulitan yang harus dihadapi pengusaha kecil imbas pandemi virus Corona. Seperti Ashanty, Ernest Prakasa, Adly Fairuz, hingga Nafa Urbach, musisi Melly Goeslaw juga membuka jasa endorse gratis bagi pelaku usaha.

“Buat teman-teman yang punya usaha kecil-kecilan, usaha makanan atau apapun sok kirim ke saya. Nanti saya posting di Insta Story ya. Tong jol jol katering hotel menta diposting (jangan katering hotel minta diunggah),” ujarnya lewat Instagram pada 19 April 2020.

Penyanyi 46 tahun itu juga meyakini bahwa masyarakat Indonesia akan bisa melewati cobaan virus Corona tersebut. “Bismillah, kita sama-sama saling bantu berjuang bersama ya. Insya Allah, kita semua mampu melewati ujian ini.”

Baca juga: Bagi Melly Goeslaw, Glenn Fredly Adalah Musisi Genius

Namun pada lanjutan keterangannya, istri Anto Hoed tersebut tampak mengajukan syarat kepada pelaku usaha yang ingin dipromosikan bisnisnya. Dia meminta mereka untuk mencari sendiri kediaman pelantun I Just Wanna Say I Love You tersebut.

“Karena sudah gratis, maka alamat rumah saya usaha cari sendiri ya. Namanya ikhtiar, gampang kok. Insya Allah.”*

Baca juga: Ikhlas Bercerai, Goo Hye Sun Klaim Sudah Move On dari Ahn Jae Hyun

(SIS)