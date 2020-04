SEOUL - JYP Entertainment menyiapkan comeback artis-artisnya. Selain TWICE, satu-satunya grup band JYP, DAY6 juga tengah mempersiapkan comeback.

Portal media News1 melaporkan jika Jae cs tengah bersiap merilis karya baru pada 11 Mei 2020. Tak lama berselang, JYP Entertainment memberikan konfirmasi.

"DAY6 dikonfirmasi akan melakukan comeback pada 11 Mei," kata perwakilan JYP Entertainment kepada Newsen, seperti dilansir Soompi, Senin (20/4/2020).

Pada Senin pagi ini, fans DAY6 sudah berspekulasi tentang kemungkinan band berisi lima member itu akan comeback pada 11 Mei. Hal tersebut bermula dari ditemukannya billboard berlogo DAY6 dengan keterangan tanggal 11 Mei, 6 PM KST.

"Mengapa cinta cenderung condong ke satu sisi?" demikian tulisan di billboard DAY6 yang tersebar di sejumlah stasiun subway di Seoul, Korea Selatan.

DAY6 terakhir comeback dengan merilis album ke-3 bertajuk The Book of Us: Entropy pada Oktober 2019. Album ini merupakan lanjutan dari The Book of Us: Gravity.

Dalam sebuah wawancara, Young K menjelasakan jika dua album tersebut menceritakan perjalan cinta dan ketika hubungan tersebut mulai tak berjalan mulus. Fans berspekulasi jika album baru mereka nanti akan menjadi penutup seri The Book of Us.

