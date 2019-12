JAKARTA - Konser DAY6 bertajuk World Tour Gravity In Jakarta yang digelar 30 November dan 1 Desember 2019 telah usai. Kelima member band JYP Entertainment itu telah pulang ke Korea pada 2 Desember 2019 malam.

Meninggalkan Indonesia, Jae cs tak lupa mengucapkan terima kasih lagi kepada penggemar yang telah menyukseskan konser pekan lalu. Mereka berjanji akan kembali menyapa penggemar di Tanah Air.

"Jakarta, kalian benar-benar sempurna!! Terima kasih untuk seluruh dukungan dan energinya!! Sampai kita bertemu lagi, tetap jaga kesehatan dan bahagia! Sampai jumpa lagi," demikian tulis DAY6 di akun Instagram mereka dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Walaupun konser DAY6 telah berakhir, namun banyak hal yang bisa dikenang penggemar pelantun Sweet Chaos dari konser kemarin. Berikut Okezone merangkum momen-momen manis tak terlupakan yang tercipta selama konser DAY6 di Jakarta.

1. Mash Up Lagu

DAY6 tidak hanya menyanyikan lagu-lagu mereka di konser Gravity. Dalam konser solo ke-2 mereka tersebut, band yang debut pada 2015 itu juga unjuk gigi lewat kemampuan menyanyikan lagu Barat.

DAY6 menyisipkan mash up Shape of You dan Like That Sun, Days Gone By dan Treasure serta Get Lucky dan Blood. Kolaborasi dari berbagai alat musik yang dimainkan DAY6 mampu membuat penonton yang hadir menyanyi bersama. Baik fans maupun penonton terdengar tak mengalami kesulitan saat menyanyikan deretan lagu tersebut.

DAY6 tidak hanya menyanyikan lagu-lagu mereka di konser Gravity. Dalam konser solo ke-2 mereka tersebut, band yang debut pada 2015 itu juga unjuk gigi lewat kemampuan menyanyikan lagu Barat.

DAY6 menyisipkan mash up Shape of You dan Like That Sun, Days Gone By dan Treasure serta Get Lucky dan Blood. Kolaborasi dari berbagai alat musik yang dimainkan DAY6 mampu membuat penonton yang hadir menyanyi bersama. Baik fans maupun penonton terdengar tak mengalami kesulitan saat menyanyikan deretan lagu tersebut.

2. Tingkah kocak personel DAY6 Penggemar dibuat terhibur dengan aksi kocak para personel DAY6 di atas panggung. Sebut saja Jae yang begitu atraktif di panggung, dengan berjalan ke sana ke mari dengan gitar yang dimainkan. Bukan hanya itu, pria bernama lengkap Park Jae Hyung itu bahkan sempat lupa memperkenalkan diri saat ia terlalu antusias menyapa penggemar. "Jakarta! Aku tahu hari ini bakal luar biasa banget. Terima kasih atas energi kalian. Oh iya, lupa memperkenalkan diri," ucap Jae. Hal itu membuat personel lain dan penggemar tertawa. "Hai, kami DAY6," kata DAY6 memperkenalkan diri. 3. Fan Project Penggemar DAY6 memberikan kejutan yang dipersiapkan di hari ke-2 konser pelantun Time of Our Life itu digelar. Reff pada lagu I Smile diubah liriknya ke dalam bahasa Inggris dan dinyanyikan penggemar yang akrab disapa My Day. Untuk mendukung suasana makin syahdu, My Day menghidupkan flash handphone mereka sehingga area konser tampak cantik dengan sinaran cahaya itu. Rasa haru personel DAY6 makin bertambah saat mereka juga menyaksikan video buatan fans yang diputar di layar. "Jae, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Dowoon menanyakan keadaan Jae, mengingat member tertua itu sempat menangis saat DAY6 konser di Manila pekan sebelumnya. Mendengar pertanyaan sang maknae, penyanyi 27 tahun itu menjawab, "Semua baik-baik saja. Kalian luar biasa." 4. Dua Kali Encore DAY6 harusnya menyelesaikan konser mereka di encore dengan lagu Dance Dance dan Freely. Hanya saja saat mereka pamitan, penggemar berteriak, "Encore, encore!" Mendengar teriakan penggemar, lima personel DAY6 yakni Dowoon, Jae, Sungjin, Young K dan Wonpil tampak berembuk. Tak ada yang tahu pasti apa yang diperbincangkan mereka di sana kala itu. Namun kemudian Jae ke depan panggung dan bertanya, "Bagaimana menurut kalian kalau My Day?" Pertanyaan itu disambut ucapan "ya" dari penonton dan mulai lah DAY6 menyanyikan lagu pamungkas mereka. Penampilan tersebut semakin membuat penggemar berteriak saat para personelnya turun panggung dan menyapa mereka secara lebih dekat.