SEOUL - Lee Min Ho kembali berakting di layar televisi lewat drama The King: Eternal Monarch. Ia mengungkapkan alasannya memilih drama tersebut untuk menandai comeback-nya setelah 3 tahun vakum.

Alasan Lee Min Ho tertarik ternyata tak lepas dari sosok sang penulis naskah, Kim Eun Sook. Nama besarnya membuat mantan kekasih Suzy ini yakin untuk berperan di drama rilisan SBS tersebut.

"Nama Kim Eun Sook memiliki bobot dan pengaruh. Aku memilih untuk membintangi ini berdasarkan kepercayaan dan keyakinanku (kepada Kim Eun Sook)," kata Lee Min Ho, seperti dikutip dari Soompi, Jumat (17/4/2020).

Kim Eun Sook telah menulis skenario drama-drama Korea populer. Sebut saja Secret Garden, Gentleman's Dignity, The Heirs, Descendants of the Sun, Goblin, hingga Mr Sunshine.

Drama comeback Lee Min Ho, The King: Eternal Monarch akan tayang di SBS mulai 17 April 2020. Dalam drama ini Lee Min Ho beradu akting dengan Kim Go Eun.

