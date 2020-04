JAKARTA - Lesunya perputaran roda bisnis selama pandemi Covid-19 ikut dialami Prilly Latuconsina. Sebagai pebisnis, Prilly turut pusing memikirkan nasib kelanjutan usaha beserta karyawannya.

“Aduh, karena yang aku pikirin bukan aku bisa makan apa besok, tapi aku bisa kasih makan enggak buat orang yang kerja sama aku,” ungkap sang aktris.

“Enggak mikirin diri sendiri lagi, benar-benar mikirin karyawan, bisnis, gimana caranya bisa sustain. Karena kalau enggak sustain karyawan juga otomatis enggak bisa kita selamatkan,” lanjutnya.

Belum lagi saat kelak pandemi Covid-19 berakhir, Prilly juga harus memperkirakan seberapa lama bisnisnya bisa bangkit lagi.

Baca Juga: Bantu Bisnisnya di Tengah Pandemi, Prilly Latuconsina Bagikan Makan Siang ke Ojek Online

“Bukan how we can survive, tapi how we can sustain after. Gimana kalau ini selesai, bisa bangkit lagi enggak ini,” kata wanita 23 tahun.

Diakui Prilly, dirinya mulai stres karena tidak bisa berbuat apa-apa. Keterbatasan akses membuatnya tidak bisa membahas secara langsung detil permasalahan unit bisnis sehingga belum menemukan solusi terbaik.

“Jadi di rumah ini otak mau meledak. Mikir tetap, kerja tetap, tapi enggak bisa lakuin apa-apa. Enggak bisa brainstorming, enggak bisa meeting, jadi tetap di rumah tapi stres mikirin orang dan semua yang dijalanin,” pungkasnya.

(edh)