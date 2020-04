JAKARTA - Thalita Latief tampaknya bagai tersambar petir ketika mendapatkan vonis tumor stadium 4 dari dokter. Bahkan, Thalita mengungkapkan ia sempat down ketika mendengara vonis tersebut.

"Down banget rasanya ketika divonis dengan umur masih 30 tahun gitu divonis tumor," kata Thalita Latief.

Akan tetapi, Thalita mengaku bersyukur lantaran ia mendapatkan banyak dukungan dari kerabat dan sahabat serta keluarga.

"Tapi begitu menjalani, begitu mendapat support. Walaupun itu secara virtual aja karena, kita cuma melihat tapi itu help gitu sangat membantu kayak 'alhamdulillah banyak yang sayang gitu, oh berarti aku nggak sendiri," ujarnya.

Sadar akan hal tersebut, seketika semangat Thalita Latief untuk sembuh pun akhirnya meningkat.

"Berarti pada saat aku keluar aku harus semangat nih karena banyak yang menanti, banyak yang mau ketemu sama aku, banyak yang pengin bikin sesuatu sama aku gitu," beber Thalita Latief.

"Jadi kayak 'oh i have to my best nih' jangan-jangan after ini terus aku makin mau down, makin tambah parah gitu ya walaupun kita nggak tahu nanti kita bagaimana tapi kan try aja gitu coba yang baik-baik aja. Ya udah akhirnya dijalanin semua yang alhamdulilah setelah satu bulan setengah aku benar-benar stop semuanya, makanya ini aku baru kembali lagi alhamdulilah," pungkas Thalita Latief.

