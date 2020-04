JAKARTA - Twindy Rarasati menjadi artis ketiga tanah air yang terjangkit virus covid-19. Sebagai sesama rekan artis, Twindy mendapatkan banyak dukungan dari rekan seprofesi.

Salah satu yang mensupport kesembuhan Twindy adalah Enzy Storia.

"Ndy, cepet sembuh ya," ungkap Enzy Storia.

Baca Juga: Positif COVID-19, Twindy Rarasati Banjir Dukungan Selebriti hingga Gubernur

Selain Enzy, masih ada beberapa rekan artis yang memberikan dukungan dan semangat pada Twindy. Salah satunya adalah artis cantik Pevita Pearcce.

"Twindy get well soon!" kata Pevita Pearce.

Bahkan tak hanya rekan selebritis, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun ikut memberi dukungan untuk Twindy.

"Sehat dan sembuh dengan cepat, dok. Terima kasih untuk dedikasinya," tulisnya.

(edh)