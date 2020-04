JAKARTA - Aktris Twindy Rarasati mengumumkan dirinya positif terjangkit COVID-19 melalui Instagram. Dalam kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang terdekatnya.

"Saya positif Covid-19. Terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk supportnya yang melimpah," tulis Twindy.

Unggahan Twindy langsung menuai respons dari warganet. Banyak pula selebriti yang memberi dukungan kepada perempuan yang juga berprofesi sebagai dokter itu.

"Ndy, cepet sembuh ya," ungkap Enzy Storia.

"Twindy get well soon!" kata Pevita Pearce.

Tak hanya kalangan selebriti, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun ikut memberi dukungan untuk Twindy. "Sehat dan sembuh dengan cepat, dok. Terima kasih untuk dedikasinya," tulisnya.

(LID)