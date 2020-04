LOS ANGELES - Para selebritis dunia tampaknya serius dalam memerangi wabah corona. Seperti yang dilakukan Lady Gaga, ia bekerja sama dengan WHO dan Global Citizen, membuat sebuah acara.

Sebuah konser online bertajuk "One World: Together at Home" akan ditayangkan pada Sabtu (18/4/2020) mendatang.

Tak sekedar konser, Lady Gaga juga mengumpulkan donasi untuk memerangi wabah covid-19 yang mendunia.

"Kami ingin mengumpulkan donasi sebelum acaranya berlangsung. Saat acara berjalan, letakkan dompet dan kartu kreditmu, nikmati saja acaranya," kata Lady Gaga dalam pernyataannya.

Acara akan dimulai pukul 2 siang waktu setempat, atau jam 01.00 WIB dini hari di Indonesia tanggal 19 April 2020.

Sederet artis papan atas pun digandeng oleh Lady Gaga, sebut saja Charlie Puth, Ellie Goulding, Hozier, James McAvoy, Liam Payne, Michael Buble, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, SuperM, The Killers, dan lainnya

Segmen kedua akan dimulai pukul 8 malam waktu setempat atau pukul 07.00 WIB tanggal 19 April. Acara ini akan dipandu MC kondang Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, dan Stephen Colbert serta deretan artis yang tampil tak main-main antara lain Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Celine Dion, Elton John, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Lizzo, Lupita Nyong’o, Matthew McConaughey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Taylor Swift, dan lainnya.

