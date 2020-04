SEOUL - Kim Min Jae telah menentukan proyek akting terbarunya. Setelah Romantic Doctor Kim 2, Kim Min Jae akan bermain di drama baru SBS bertajuk Do You Like Brahms?.

Agensi Kim Min Jae mengumumkan sendiri kabar baik ini pada Senin (13/4/2020). Aktor kelahiran 1996 tersebut akan berlakon sebagai pemeran utama pria di drama tersebut.

"Kim Min Jae telah dikonfirmasi bermain di drama baru Senin-Selasa berjudul Do You Like Brahms? sebagai pemeran utama," kata agensi seperti dilansir Soompi.

Do You Like Brahms? bercerita tentang murid-murid bertalenta dari sebuah sekolah musik terkenal, yang mengejar cinta dan mimpinya. Dalam prosesnya, murid-murid ini dihadapkan pada pilihan sulit antara mimpi dan realita.

Kim Min Jae akan berperan sebagai Park Joon Young, seorang pianis yang mulai bermain piano sejak umur 6 tahun. Meski bertalenta dan telah memenangi banyak turnamen internasional, Park Joon Young tetap seorang lelaki yang mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri.

Dipercaya berlakon sebagai seorang pianis jenius, Kim Min Jae pun berlatih keras bermain piano. Musik sendiri bukan lah sesuatu yang asik dalam hidup Kim Min Jae.

"Kim Min Jae saat ini memberikan semua yang dimilikinya untuk berlatih piano siang dan malam, sebagai persiapan karakternya sebagai pianis," tutur agensi.

