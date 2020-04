JAKARTA - Dampak corona dirasakan oleh Andien, ia terhalang untuk menghadiri pernikahan adiknya yang dilangsungkan di Belanda lantaran tertutupnya layanan penerbangan.

Lewat unggahannya, Andien mengungkapkan dirinya tak bisa ke Belanda lantaran tidak adanya penerbangan kesana karena dampak pandemi corona.

"Persoalan jarak jadi menyebalkan saat kita nggak bisa bersentuhan langsung dengan orang-orang tersayang. Kayak tadi malam waktu adikku melangsungkan pernikahan di Belanda. Rencana buat terbang ke sana, harus gagal terealisasi," tulis Andien.

Baca Juga: Hamil Trimester Akhir, Andien Ikut Ajang Lari 10k

Meskipun begitu, Andien mengaku cukup terhibur lewat teknologi karena masih bisa menyaksikan kebahagiaan adiknya lewat video call.

"Situasi nggak bisa ditawar. Untungnya, bahagia itu menular walau cuma lewat layar. Selamat ya Diego dan Marlies, wish you guys all the Love and Happiness," katanya.

"Sementara, biarlah jarak yang menjaga rindu kita di balik #JENDELAWAKTU -nya masing-masing,"

(edh)