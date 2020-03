JAKARTA - Penyanyi Andien Aisyah saat ini diketahui mulai memasuki akhir masa kehamilan. Namun, hal tersebut rupanya tak membuat wanita 36 tahun ini memilih untuk berhenti melakukan segala jenis aktivitasnya.

Melalui akun Instagramnya, Andien nampak membagikan potret dirinya saat tengah mengikuti ajang tersebut. Bahkan, ia mengaku cukup terharu dengan suasana positif yang tercipta dalam acara tersebut.

"Masih dalam rangka #InternationalWomensDay kemarin. Aku mau cerita bahwa untuk pertama kalinya aku berada di tengah-tengah vibe yang positif dan suportif dari banyak perempuan di waktu yang bersamaan. Terbiasa menjadi saksi mata bagaimana kenyataannya di berbagai lini perempuan saling menjatuhkan, membuat aku sangat terharu ikutan @womens10k ini," tulisnya.

Sempat pesimis bahwa dirinya baru akan bisa mencapai finish di akhir waktu, ibu satu anak ini justru berhasil melampaui batas kemampuannya. Ia bahkan mengaku cukup bersemangat, hingga dirinya berhasil mencapai finish dalam waktu kurang dari 2 jam.

"Dari awal daftar, aku udah yakin banget pokoknya_ goalnya aku finish aja dalam 2,5 jam sesuai cut-off time nya. Tapi karena kebawa semangat dari 1000 perempuan lainnya, nggak nyangka juga bisa finish kurang dari 2 jam. Not my Personal Best. But do I care about PB this time? No," paparnya.

Dalam ajang tersebut, pelantun Gemintang ini merasa bahwa para perempuan terlihat nyaman dan percaya pada kemampuan diri mereka sendiri.

"Bahkan aku bisa merasakan setiap perempuan kemarin merasa nyaman dan percaya diri melangkah di pace-nya masing-masing, tapi dengan landasan yang sama: to trust yourself, to have a voice, and to rise up!," lanjutnya.

"Life's supposed to be like that, too. Kita semua berjalan dalam hidup dengan kecepatan yang pastinya beda-beda, cara yang beda, dan kemungkinan jalannya juga beda. Tapi satu hal yang aku tau, akan banyak keajaiban yang terjadi saat perempuan memberikan support untuk perempuan lainnya. #WomenSupportWomen," tandasnya.

