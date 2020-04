SEOUL - Pecinta drama Korea saat ini sedang tergila-gila dengan drama anyar JTBC, The World of the Married. Drama keluarga ini terus menorehkan rating tinggi di setiap episodenya.

Episode terbaru The World of the Married yang tayang pada 11 April 2020 berhasil meraih rekor 18,8 persen secara nasional dan 21,4 persen di kawasan Seoul. Angka tersebut menjadi rating tertinggi yang dibukukan The World of the Married sejaih ini.

Tak hanya itu, rating tersebut juga membawa The World of the Married melangkahi catatan rekor Itaewon Class. Serieal Park Seo Joon itu sebelumnya tercatat sebagai drama dengan rating tertinggi ke-2 dalam sejarah drama JTBC.

Rating tertinggi Itaewon Class dibuat di episode terakhir mereka dengan raihan 16,5 persen secara nasional dan 18,3 persen di wilayah Seoul. Raihan itu sebelumnya membawa Itaewon Class menjadi drama dengan rating tertinggi ke-2 dalam sejarah JTBC.

Namun, posisi itu kini diduduki oleh The World of the Married. Drama yang dibintangi oleh Han So Hee ini hanya kalah dari SKY Castle. Sampai detik ini, SKY Castle masih menjadi pemegang rekor rating tertinggi semua TV Kabel Korea, tak hanya JTBC.

The World of the Married menceritakan kehidupan rumah tangga dan perselingkuhan antara Ji Sun Woo, Lee Tae Oh, serta Yeo Da Kyung. Selain Han So Hee, drama ini juga dibintangi oleh Kim Hee Ae dan Park Hae Joon.

