SEOUL - Fans Jisoo BLACKPINK dibuat kesal dengan ulah YG Entertainment. Pasalnya, nama sang idola sudah tidak terdaftar di website resmi label akting YG Entertainment, YG Stage.

Informasi ini pertama kali didapat dari pengamatan fansite Jisoo, Jisooent. Saat mengecek web YG Stage, Jisooent tak mendapati nama sang idola di laman tersebut.

"Jisoo tidak akan pernah bersinar di agensi ini! Aku sangat membenci hal ini," kicau Jisooent di akun Twitternya pada Sabtu, 11 April 2020.

Melengkapi informasinya, Jisooent membagikan foto isi artis YG Stage dulu dan sekarang. Di update terbaru, nama Kim Ji Soo tak ada dalam daftar.

Mengetahui hal ini, fans dibuat murka. Fans kesal karena mereka menganggap YG Entertainment tak mempromosikan Jisoo sebagaimana seharusnya.

from this to this... jisoo will never shine in that company! i hate it so much pic.twitter.com/STBfxHNQKK— ً (@JISOOENT) April 11, 2020