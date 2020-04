SEOUL - BTS ikut menggelar konser online di tengah wabah corona ini. Grup asuhan Big Hit Entertainment itu akan menyelenggarakan konser online selama dua hari.

Melalui akun media sosialnya, BTS mengumumkan kabar bahagia itu. Konser akan digelar pada 18-19 April 2020 di saluran YouTube grup pelantun DNA tersebut.

Setidaknya akan ada 8 pertunjukkan dalam konser bertajuk Bang Bang Con tersebut. Kedelapan pertunjukkan akan dibagi ke dalam dua hari, masing-masing mulai pukul 12.00 siang KST.

Pertunjukkan di hari pertama adalah "2015 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage],” “2016 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue],” “BTS 2014 LIVE TRILOGY: EPISODE II The Red Bullet (2014 Memories),” dan “BTS 3rd MUSTER [ARMY.ZIP+]."

Sementara hari ke-2 akan menampilkan “2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN SEOUL,” “2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL (2017 Memories),” “BTS 4th MUSTER [HAPPY EVER AFTER],” dan “BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ SEOUL.”

