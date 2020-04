SEOUL - P.O Block B mengonfirmasi keterlibatannya dalam drama baru JTBC, Chances of Going from Friends to Lovers. Bintang Kang’s Kitchen itu akan berperan sebagai Jin Sang Hyuk dalam drama tersebut.

Karakter Jin Sang Hyuk digambarkan sebagai pemilik restoran khas Korea yang rajin dan sangat berpikiran positif. Dengan dipastikannya keterlibatan P.O maka dia akan beradu akting dengan Ong Seong Wu, Shin Ye Eun, dan Kim Dong Jun.

Ong Seong berperan sebagai fotografer tampan bernama Lee Soo. Sementara Shin Ye Eun dipercaya untuk menghidupkan karakter Kyung Woo Yeon, perempuan yang tak berpengalaman dalam berpacaran.

Kyung Woo Yeon diceritakan memendam cinta sepihak untuk Lee Soo sejak 10 tahun silam. Namun Ohn Joon Soo tiba-tiba masuk ke dalam kehidupannya dan membuat Kyung mempertanyakan cintanya untuk Lee Soo.

Drama Chances of Going from Friends to Lovers, akan menjadi proyek layar kaca terbaru P.O setelah membintangi Hotel Del Luna, medio 2019. Dia juga mengasah kemampuan aktingnya dengan membintangi beberapa pertunjukan teater.

Sementara itu, Chances of Going from Friends to Lovers dijadwalkan tayang pada semester II-2020.*

(SIS)