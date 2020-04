SEOUL - Drama romantis Chances of Going from Friends to Lovers telah mendapatkan pemain utamanya. Ong Seong Wu dan Shin Ye Eun baru saja dikonfirmasi sebagai pemeran utama pria dan wanita drama JTBC tersebut.

Ong Seong Wu akan berlakon sebagai Lee Soo, fotografer tampan yang cukup egois ketika sudah menyinggung soal cinta. Hidup tenang Lee Soo berubah begitu Kyung Woo Yeon masuk dalam kehidupannya.

"Aku gugup dam senang karena akan bisa menyapa penonton dengan proyek dan karakter baru. Tolong nantikan cerita Lee Soo dan (Kyung) Woo Yeon di drama yang penuh dengan masa remaja ini," kata Ong Seong Wu seperti dikutip dari Soompi, Jumat (10/4/2020).

Kyung Woo Yeon adalah seorang gadis yang tak berpengalaman dalam berkencan dan punya kutukan cinta bertepuk sebelah tangan. Karakter Kyung Woo Yeon dihidupkan oleh Shin Ye Eun.

"Aku merasa terhormat dan bersyukur karena bisa menyapa kalian semua dengan proyek baru. Aku akan bekerja keras untuk membalas kepercayaan dan dukungan yang ditunjukkan orang-orang padaku," ujar Sin Ye Eun.

Dalam Chances of Going from Friends to Lovers nanti, cinta Kyung Woo Yeon untuk Lee Soo bertepuk sebelah tangan selama 10 tahun. Lama tak bertemu, Lee Soo kembali ke kehidupan Woo Yeon. Di saat yang sama muncul Ohn Joon Soo, pria yang membuat Woo Yeon mempertanyakan cintanya untuk Lee Soo.

Kim Dong Jun akan memainkan karakter Ohn Joon Soo. "Ketika aku menerima skenarionya, aku senang karena bertemu karakter yang berbeda dari yang pernah kumainkan sebelumnya," tutur personel Highlight ini.

