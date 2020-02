SEOUL - Ong Seong Wu dikabarkan akan kembali ke layar kaca dengan membintangi Chances of Going from Friends to Lovers. Drama terbaru JTBC itu, kabarnya akan dibintangi mantan personel Wanna One itu bersama aktris Shin Ye Eun.

Fantagio mengungkapkan bahwa Ong Seong Wu tengah mempertimbangkan tawaran itu dengan sangat positif. Pernyataan senada juga dirilis NPIO Entertainment selaku manajemen yang menaungi Shin Ye Eun.

“Namun saat ini belum ada yang bisa kami konfirmasi. Shin Ye Eun masih mempertimbangkan tawaran itu dengan positif,” ujar NPIO Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Rabu (19/2/2020).

Drama Chances of Going from Friends to Lovers berkisah tentang pria dan wanita yang merasakan cinta sepihak selama 10 tahun. Tak hanya soal romansa, drama ini juga akan menyentuh rasa penonton dengan berbagai kejadian di masa muda para karakternya.

Bagi Ong Seong Wu, drama ini akan menjadi proyek akting terbarunya setelah debut sebagai aktor utama lewat At Eighteen. Sementara Shin Ye Eun membintangi He is Psychometric bersama Park Jin Young, pada 2019.*

(SIS)