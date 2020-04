LOS ANGELES – Di tengah krisis kesehatan virus Covid-19 yang sedang berlangsung ini, ada saja gaya selebriti internasional yang mempromosikan physical distancing seperti pelantun lagu Baby One More Time yaitu Britney Spears.

Dalam akun Instagram-nya @britneyspears memposting potret ilustrasi dirinya memegang sebotol hand sanitizer dan di samping dirinya ada sepenggal lirik lagu yang paling ikonik miliknya “ My Lonellines is Killing Me” yang di ubah menjadi “My Lonellines is saving me”. Sepenggal lirik lagu tersebut adalah lagu ikonik miliknya berjudul Baby One More Time yang diliris pada tahun 1999.

Baca Juga:

Britney Spears Sakit Hati, Dibully karena Foto di Instagram

Sang Putra Sebut Britney Spears Berhenti Bermusik





Britney Spears berterima kasih kepada para pekerja medis yang berjuang merawat korban Covid-19. “Cukup mengatakan terima kasih kepada semua pekerja perawan kesehatan tanpa lelah bekerja untuk menjaga kami tetap aman selama ini” dengan tagar #ThanksHealthHeroes “ tulis wanita 38 itu di postinganya.

Sebagian besar negara bagian di seluruh Amerika Serikat mengikuti perintah tinggal di rumah yang meminta orang untuk tetap di rumah kecuali untuk kegiatan penting seperti belanja bahan makanan, perawatan kesehatan dan olahraga outdoor singkat.

Dikutip dari laman People, Spears berterima kasih kepada pekerja yang berperan penting di tengah krisis Covid-19 ini, termasuk pegawai toko kelontong, profesional medis, pekerja restoran, supir truk, pekerja gudang dan sanitasi, petani dan tetangga yang murah hati. Awal bulan lalu, Spears mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan persediaan untuk tiga penggemar yang membutuhkan, sebagai bagian dari "Do Your Part Challenge" yang diikuti banyak selebriti. Baca Juga: Dampingi Jenazah Glenn Fredly, Begini Kondisi Mutia Ayu Geng Motor Satudarah Kawal Glenn Fredly ke Peristirahatan Terakhir