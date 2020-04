SEOUL - Menyusul kabar pernikahannya, So Ji Sub dilaporkan membeli sebuah villa mewah di kawasan Hannam-dong, salah satu distrik di Seoul yang dikenal sebagai area hunian para selebriti dan kaum berduit.

Koreaboo melaporkan, So Ji Sub membeli villa bernilai USD5 juta (Rp82,26 miliar) itu secara tunai, pada 2019. Saat ini, sang aktor dan istrinya dilaporkan telah menempati rumah tersebut.

Sebenarnya kabar So Ji Sub membeli rumah itu sempat menjadi buah bibir publik Korea pada pertengahan 2019. Namun kala itu, 51K selaku agensi sang aktor membantah, So Ji Sub membeli rumah itu untuk persiapan pernikahan.

Pernyataan itu diberikan 51K untuk melindungi privasi sang aktor mengingat kala itu So Ji Sub dan Cho Eun Jung belum menikah. Mereka kemudian resmi menikah, pada 7 April 2020.

Tak sekadar enggan menggelar pesta mewah, pasangan ini juga dipastikan tidak akan berbulan madu. Keputusan itu diambil di tengah pandemi virus Corona yang kini telah menyebar ke 205 negara.*

(SIS)