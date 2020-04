SEOUL - So Ji Sub resmi melepas masa lajang di usia 42 tahun dengan menikahi mantan jurnalis sekaligus pembawa berita Cho Eun Jung. Pasangan ini mendaftarkan pernikahan mereka pada 7 April 2020.

"So Ji Sub sudah mengucapkan janji pernikahannya, setelah menjalin hubungan tahun lalu. Mereka berjanji menjadi suami istri untuk selamanya berlandaskan kepercayaan dan cinta," ungkap 51K selaku agensi sang aktor seperti dikutip dari Koreaboo, Selasa (7/4/2020).

Demi menjaga privasi, So Ji Sub dan Cho Eun Jung hanya mengundang keluarga dekat dalam pernikahan sederhana mereka. Keduanya juga sepakat mendonasikan KRW50 juta kepada Good Neighbors untuk membantu pendidikan anak-anak yang membutuhkan.

"Kami ingin berterima kasih kepada semua orang yang mencintai dan selalu mendukung So Ji Sub. Tolong dimaklumi apabila kami tak bisa membeberkan lebih banyak tentang pernikahan ini mengingat mempelai wanita bukan berasal dari kalangan selebriti," kata agensi tersebut.

Baca juga: So Ji Sub Akan Bintangi Film Bertema Alien Bersama Kim Woo Bin

51K juga berharap para penggemar bisa memberikan restu dan doa terbaik mereka untuk So Ji Sub dan Cho Eun Jung. "So Ji Sub akan membalas kebaikan semua orang lewat proyeknya sebagai aktor."

Asmara So Ji Sub dan Cho Eun Jung pertama kali diungkap Dispatch pada Mei 2019. Cho Eun Jung memulai kariernya sebagai announcer League of Legend Broadcasts di OGN pada 2014.

Kemudian, dia pernah menjadi jurnalis hiburan untuk program Access Showbiz Tonight SBS. Lewat program itulah dia bertemu So Ji Sub dan kemudian menjalin asmara hingga menikah.*

Baca juga: Cerai dari Taqy Malik, Salmafina Sunan: Sekarang, Aku Super Happy