SEOUL - Aktor So Ji Sub akan terlibat dalam penggarapan film karya sutradara ternama Korea, Choi Dong Hoon. Kepastian ini menyusul konfirmasi yang diumumkan perwakilan agensi aktor Oh My Venus tersebut.

Namun dalam keterangannya, perwakilan So Ji Sub belum bisa membocorkan mengenai tokoh yang diperankan sang aktor. "Film tersebut adalah proyek besar, kami tidak bisa memberikan rincian soal peran yang dimainkan So Ji Sub," ujar sumber tersebut seperti dikutip dari Soompi, Rabu (5/2/2020).

Berdasarkan informasi, Choi Dong Hoon membuat film fiksi ilmiah mengenai alien yang tinggal di Korea. Film ini disebut menjadi pengembangan dari film Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard (2009) yang terbagi atas dua bagian.

Ini akan menjadi kolaborasi perdana So Ji Sub dan Choi Dong Hoon. Dalam film tersebut, aktor 42 tahun itu akan beradu akting dengan Yum Jung Ah, Kim Woo Bin, Ryu Jun Yeol, Kim Tae Ri, Jo Woo Jin, Honey Lee, dan Kim Eui Sung.

Proses syuting film yang belum memiliki judul tersebut akan dimulai pada Maret mendatang. Soompi melaporkan, proses syuting untuk kedua seri film tersebut akan memakan waktu sekitar 10 bulan. Saat ini, So Ji Sub masih disibukkan dengan syuting film terbarunya, Confession. Setelah merampungkan proyek tersebut, dia akan bergabung dengan Kim Woo Bin, Ryu Jun Yeol, dan Kim Tae Ri untuk memulai syuting.