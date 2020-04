JAKARTA - Powerslaves mengikuti langkah beberapa pelaku industri hiburan Tanah Air untuk ambil bagian dalam gerakan melawan virus corona (Covid-19). Mereka baru saja merilis lagu bertema kemanusiaan bertajuk Stare at Me.

"Ini lagu tentang kemanusiaan. Lagu ini lebih ke dukungan kepada pejuang-pejuang garda terdepan kesehatan (dokter, tenaga medis)," kata bassis Powerslaves, Anwar Fatahillah dalam keterangan resminya.

Baca Juga:

Cerai dari Taqy Malik, Salmafina Sunan: Sekarang, Aku Super Happy

Rossa Pamer Foto Pernikahan dengan Kim Soo Hyun, Dian Sastro: Ini Saha?

Tak berhenti sampai disitu, Powerslaves juga berencana menyumbangkan hasil penjualan lagu Stare at Me untuk penanganan Covid-19.

Nantinya, lagu Stare at Me yang saat ini baru dirilis dalam format digital akan dikemas ke bentuk fisik atau CD untuk kemudian dijual. Keuntungan dari hasil penjualan CD itu lah yang nantinya Powerslaves donasikan.

Lagu Stare at Me sendiri sejatinya bukan karya baru bagi Powerslaves. Sudah sejak empat tahun lalu lagu Stare at Me tercipta.

Namun menurut Anwar Fatahillah, momen kali ini dirasa paling tepat untuk memperkenalkan lagu Stare at Me kepada publik.

“Lirik lagu ini sangat cocok dengan kondisi dunia saat ini,” pungkasnya.

(aln)