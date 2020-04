SEOUL - Gaho masih menunjukkan dominasinya di tangga lagu musik Korea. Lagu terbarunya, Start masih menjadi raja di Gaon chart edisi 22-28 Maret 2020.

Start, yang merupakan soundtrack drama populer Itaewon Class masih lebih unggul dari Any Song, penghuni peringkat 2. Start unggul dengan 39,741,103 poin, sementara Any Song milik Zico memperoleh 28,008,485 poin selama sepekan lalu.

Tempat ke-3 dihuni oleh Kim Feel lewat Someday, The Boy. Lagu tersebut naik 2 peringkat dari pekan lalu dengan 27,088,564 poin.

Melengkapo top 5 Gaon chart pekan ini, ada Stone Block dari Ha Hyun Woo di posisi 4 dan Your Shampoo Scent in the Flowers milik Jang Bum Joon. Masing-masing memperoleh poin 23,840,983 dan 23,156,272 poin.

Berikut adalah top 10 Gaon chart edisi 22-28 Maret 2020:

1. Gaho - "Start" - 39,741,103 Points

2. Zico - "Any Song" - 28,008,485 Points

3. Kim Feel - "Someday, The Boy" - 27,088,564 Points

4. Ha Hyun Woo - "Stone Block" - 23,840,983 Points

5. Jang Bum Joon - "Your Shampoo Scent In The Flowers" - 23,156,272 Points

6. MC The Max - "Bloom" - 23,016,148 Points

7. Kang Daniel - "2U" - 22,824,075 Points

8. IU - "I Give You My Heart" - 19,918,181 Points

9. ITZY - "WANNABE" - 19,652,606 Points

10. BTS - "ON" - 19,410,047 Points

