SEOUL - Popularitas Itaewon Class yang tamat pekan lalu berdampak positif pada lagu yang menjadi soundtracknya. Start, salah satu soundtrack Itaewon Class menjadi pemuncak Gaon Chart edisi 15-21 Maret 2020.

Start yang dinyanyikan oleh Gaho mengakhiri dominasi Zico dan lagu Any Song-nya. Start memuncaki Gaon Chart dengan 39,119,276 poin, 10 ribu poin lebih tinggi dari Any Song yang mengumpulkan 28,478,812 sepanjang pekan lalu.

Berada di bawah Zico adalah lagu soundtrack drama lain, yakni I Give You My Heart yang dinyanyikan IU. Lagu tersebut merupakan soundtrack drama Crash Landing on You, yang sama populernya dengan Itaewon Class.

Masih seperti pekan-pekan sebelumnya, IU diwakili dua lagu di Gaon Chart. Selain I Give You My Heart, lagu lain IU yang bertengger di top 10 Gaon Chart pekan ini adalah Blueming.

Berikut adalah top 10 Gaon Chart edisi 15-21 Maret 2020:

1. Gaho - Start

2. Zico - Any Song

3. IU - I Give You My Heart

4. BTS - ON

5. Kim Feel - Someday, The Boy

6. ITZY - WANNABE

7. Changmo - METEOR

8. Ha Hyun Woo - Stone Block

9. Jang Bum Joon - Your Shampoo Scent In The Flowers

10. IU - Blueming

