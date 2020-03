SEOUL - Yoo Ji Tae bersiap menyapa pecinta drama Korea lewat serial romantis When My Love Blooms. Ia memiliki alasan mengapa menerima tawaran membintangi drama akhir pekan tvN tersebut.

Skenario serta karakterisasi karakter dalam When My Love Blooms menjadi penyebab kuat Yoi Ji Tae berakting di drama ini. Aktor 44 tahun itu merasakan ketertarikan yang kuat pada karakternya, Han Jae Hyun.

"Skenarionya memegang peranan besar yang menarikku ke drama ini. Aku benar-benar menikmatinya. Aku bisa memahami apa yang disampaikan penulis skenario," tutur Yoo Ji Tae seperti dikutip dari Soompi, Selasa (31/3/2020).

Sementara dari segi karakter, Yoo Ji Tae melihat sosok Han Jae Hyun sebagai seseorang yang menarik. Perubahan karakternya saat muda dan dewasa dapat dirasakan Yoo Ji Tae.

"Meskipun keyakinan Han Jae Hyun berubah seiring berjalannya waktu, tapi dia paling percaya diri tentang dirinya, dibanding siapapun dan tidak pernah kehilangan humornya," papar Yoo Ji Tae.

Ia melanjutkan, "Aku benar-benar fokus mengekspresikan betapa dalamnya karakterku di drama ini."

When My Love Blooms merupakan drama romantis tvN yang dibintangi Yoo Ji Tae bersama Lee Bo Young. Di drama ini, Lee Bo Young akan berperan sebagai wanita yang dicintai Han Jae Hyun.

When My Love Blooms akan tayang mulai 25 April 2020, menggantikan slot tayang Hi, Bye Mama.

