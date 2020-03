SEOUL - Aktor sekaligus member boyband Astro, Cha Eun Woo baru saja genap berusia 23 tahun pada 30 Maret 2020. Melalui akun Twitter @offclASTRO, rekan-rekannya dalam grup tersebut mengunggah beberapa foto dari pria kelahiran provinsi Gyeonggi ini, berikut ucapan selamat ulang tahun.

Sebagai seorang artis, karier Cha Eun Woo di industri hiburan Korea Selatan memang tak perlu diragukan lagi. Bukan sekadar memiliki wajah tampan yang bahkan disebut 'face genius' oleh ahli operasi plastik, Cha Eun Woo juga memiliki kemampuan bernyanyi, berakting, dan tentunya dance yang mumpuni.

Cha Eun Woo resmi debut di industri hiburan Korea setelah debut bersama Astro. Tetapi, namanya meroket setelah berlakon sebagai Do Kyung-Seok dalam serial drama My ID is Gangnam Beauty (2018).

Sebagai seorang idol K-Pop, Cha Eun Woo berhasil membuktikan kualitas suaranya lewat lagu berjudul Rainbow Falling yang juga menjadi soundtrack dari serial My ID is Gangnam Beauty.

My ID is Gangnam Beauty bukan proyek akting pertama Cha Eun Woo. Pada 2017, Cha Eun Woo sudah pernah berakting di drama Sweet Revenge dan Hit the Top.

Namun, debut akting pertama Cha Eun Woo sejatinya dimulai pada 2014. Kala itu ia menjadi cameo di film My Brilliant Life yang dibintangi oleh Kang Dong Woon dan Song Hye Kyo. Cha Eun Woo juga melebarkan sayapnya ke dunia MC. Selama dua tahun, ia memandu acara musik mingguan Music Core. Baru-baru ini, Cha Eun Woo kembali dipilih untuk memandu sebuah program variety show SBS berjudul Handsome Tigers bersama Joy Red Velvet. Pada episode yang tayang 6 Maret 2020, Eun Woo sempat memamerkan skill permainan basketnya yang tentu sukses memikat hati pada penggemarnya.