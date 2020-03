SEOUL - Kim Nam Gil berpotensi untuk membintangi film Declaration of Emergency setelah menepis tawaran untuk kembali membintangi sekuel Pirates. Hal itu diamini agensi sang aktor, C-JeS Entertainment kepada MBN Star.

"Kim Nam Gil mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sangat positif," ujar perwakilan C-JeS Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Selasa (31/3/2020).

Apabila Kim Nam Gil menerima tawaran bermain dalam Declaration of Emergency, maka dia akan beradu akting dengan Song Kang Ho (Parasite) dan Lee Byung Hun (Mr. Sunshine). Sementara aktris Jeon Do Yeon masih mempertimbangkan untuk bergabung dengan dua aktor tersebut.

Film Declaration of Emergency merupakan proyek baru dari sutradara Han Jae Rim (The Face Reader dan The King). Judul film ini merujuk pada istilah penerbangan yang dipakai pilot ketika menghadapi bencana dan perlu melakukan pendaratan darurat.

Hingga kini, tim produksi masih belum menentukan jadwal syuting film Declaration of Emergency. Proses produksi yang awalnya dijadwalkan pada Maret 2020, harus diundur karena pandemi virus Corona.

"Jadwal syuting belum ditetapkan. Tim produksi masih melihat perkembangan virus Corona. Sehingga penundaan jadwal produksi tak ada hubungannya dengan pencarian pemain," ujar perwakilan tim produksi.

Ini akan menjadi karya terbaru Kim Nam Gil setelah film Closet yang dibintanginya debut pada Februari 2020. Saat ini, dia masih disibukkan dengan syuting film Guardian yang dibintanginya bersama aktor Jung Woo Sung.*

(SIS)