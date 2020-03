SEOUL - SM Entertainment mengambil keputusan untuk kelanjutan konser SuperM di Jepang. Pada Jumat, 27 Maret 2020, agensi bentukan Lee Soo Man tersebut mengumumkan akan menunda konser Taemin cs di Tokyo Dome, Jepang.

Hal ini menyusul masih mewabahnya corona dan efeknya di berbagai negara dunia. Keputusan ini juga senada dengan peraturan baru Jepang yang pembatasan untuk mereka yang ingin masuk ke Negeri Sakura karena COVID-19.

"Konser yang awalnya dijadwalkan pada 23 April akan ditunda untuk keselamatan artis kami, staf, dan fans. Kami meminta maaf pada semua fans yang sudah menunggu konser ini," kata SM Entertainment dalam pengumumannya seperti dilansir Koreaboo, Sabtu (28/3/2020).

Keputusan yang sama diambil oleh JYP Entertainment terkait konser TWICE. Untuk ke-2 kalinya, konser TWICE di Tokyo Dome yang seharusnya digelar selama 2 hari, terpaksa ditunda.

Konser TWICE di Tokyo Dome awalnya dijadwalkan pada 3-4 Maret 2020. Namun karena corona, konser diundur menjadi 15-16 April besok. Tetapi, karena hingga kini corona masih juga belum mereda, agensi pun memutuskan untuk kembali menunda konser bertajuk "TWICE WORLD TOUR 2019-TWICELIGHTS IN JAPAN' tersebut.

"Untuk keamanan artis dan staf kami, kami memutuskan untuk menunda acara ini," demikian pernyataan resmi terkait pembatalan konser Mina cs.

