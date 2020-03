LOS ANGELES - Penyanyi Demi Lovato memiliki gandengan baru. Us Weekly melaporkan penyanyi Sorry Not Sorry tersebut berpacaran dengan bintang The Young and the Restless, Max Ehrich, beberapa minggu terakhir.

Kedekatan Lovato dan Ehrich sebenarnya pertama kali dicurigai oleh penggemar penyanyi 27 tahun tersebut. Beberapa penggemar menyadari kalau keduanya kerap saling goda lewat Instagram.

Seperti 3 hari lalu ketika Ehrich mengunggah foto hitam putih bertelanjang dada di Instagram. "Ketika kau menyadari harus mengemas lebih banyak barang selama masa karantina 😅🤦‍♂️,” katanya dalam unggahan tersebut.

Postingan tersebut kemudian dikomentari Lovato dengan, "Aku sih enggak masalah." Tak hanya di media sosial, Backgrid juga merilis foto yang memperlihatkan kebersamaan keduanya di muka publik.

Demi Lovato terlihat jalan bareng Max Ehrich saat berbelanja di Erewhon, pada 26 Maret silam. Dalam foto itu, keduanya sama-sama mengenakan masker dan sarung tangan latex. Ehrich merupakan pacar terbaru Lovato setelah putus dari Austin Wilson pada Desember 2019. Dia juga sempat diisukan memacari rapper Machine Gun Kelly. Keduanya tersandung isu pacaran setelah menghabiskan waktu bersama di Soho House West Hollywood, klub mewah di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 5 Februari silam.