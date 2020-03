JAKARTA - Putri Patricia menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya ibunda Presiden Joko Widodo, Sudjiatmi Notomiharjo. Ucapan tersebut dibagikan oleh aktris 39 tahun itu melaluo unggahan di Instagram pribadinya pada 25 Maret kemarin.

Dalam sebuah unggahan, Putri Patricia membagikan foto Presiden Joko Widodo yang tengah duduk di samping jenazah sang ibu. Presiden RI ke-7 itu terlihat mengenakan sarung bermotif kotak-kotak juga kemeja lengan panjang berwarna putih.

Melengkapi unggahannya, Putri Patricia menuliskan keterangan untuk foto tersebut. Pemain film Rayuan Arwah Penasaran itu pun menyebut jika sang Presiden tengah mengalami ujian yang berat.

"Betapa besar dan berat cobaanmu sekarang Pak @jokowi ??," tulis Putri dalam keterangannya.

Aktris dengan nama lengkap Raden Putri Patricia Ayu Dewayani Widjaya Wardani ini pun memberikan semangat kepada Presiden agar dapat kuat melalui cobaan demi cobaan.

"Please be strong, You, your family and us ???? will get through this, TOGETHER ???????????????? (Yang kuat, Bapak, keluarga Bapak dan kami Indonesia akan melalui ini bersama)," tutup Putri Patricia.

