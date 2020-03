PARIS – Legenda jazz dunia, Manu Dibango meninggal dunia di rumah sakit kawasan Paris, Perancis pada 24 Maret 2020. Penyanyi 86 tahun ini meninggal lantaran terinfeksi virus corona.

“Pemain saksofon kelahiran Kamerun, yang mendapatkan ketenaran internasional dengan lagunya tahun 1972 ‘Soul Makossa’, meninggal dunia,” tulis Thierry Durepaire, di laman Facebook dikutip dari Press Herald, Kamis (26/3/2020).

Pemakaman dilakukan tertutup dan jika memungkinkan, akan dilanjutkan dengan penghormatan. Orang-orang yang datang melayat pun dibatasi 20 orang sesuai ketentuan di Perancis. Ini dilakukan untuk memperlambat penyebaran virus corona.

Sebelumnya, Dibango dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit setelah didiagnosa COVID-19. Namun kala itu kondisi kesehatannya dinyatakan dalam keadaan baik.

“Dibango sedang beristirahat dan memulihkan diri. Ia meminta Anda untuk menghormati privasi,” tulis official Facebook Dibango pada 18 Maret 2020.

Selain itu, sang musisi juga mengatakan ia tak sabar bertemu dengan penggemar. “DI masa-masa sulit yang ingin dilalui kita semua, Dibango ingin kalian selalu menjaga diri. Salam hangat,” imbuhnya.

Manu Dibango merupakan penyanyi jazz asal Afrika. Ia sukses menyatukan irama dari negara asalnya dengan funk dan menjadi musisi paling berpengaruh dalam musik tari di dunia.

Selain itu, karya Manu Dibango, Soul Makossa dinyatakan sebagai salah satu hit dunia. Bahkan nada yang mudah diingat menginspirasi bintang pop dunia ‘meng-copy’ nya.

Sebab, Dibango pernah mengajukan gugatan kepada Michael Jackson dan Rihanna tahun 2009. Ia mengklaim, dua penyanyi itu telah mencuri musiknya pada lagu Wanna Be Startin Something dan Don’t Stop the Music.