SEOUL – Big Hit Entertainment, agensi BTS merilis pernyataan terkait masa depan tur Map of The Soul. Sebelumnya, pelantun ON ini telah mengumumkan pembatalan pembukaan tur konsernya di Korea pada April 2020 lantaran wabah virus corona.

Menyusul keputusan tersebut, ada kemungkinan Big Hit Entertainment akan mengubah jadwal tur BTS. Hal ini mengingat makin meluasnya penyebaran virus corona di berbagai kota dan negara di seluruh dunia.

Baca Juga:

- BTS Batal Konser, ARMY Donasikan Refund Tiket Map of the Soul: 7

- Kiwil Berikrar Akan Nikahi Jenazahnya, Meggy Wulandari Menangis

“Kami sedang memantau situasi dari daerah yang menjadi bagian dari tur BTS. Dengan pandemi COVID-19, tingkat ketidakpastian mempersiapkan pertunjukkan menjadi lebih tinggi,” demikian keterangan dari Big Hit Entertainment pada 24 Maret 2020, seperti dikutip dari Soompi.

Big Hit Entertainment menambahkan, setiap penundaan atau pembatalan konser merujuk pada kebijakan pemerintah dan daerah tempat pertunjukkan digelar. Itu dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang.

“Kami berupaya melanjutkan konser yang telah direncanakan. Namun perincian terhadap perubahan jadwal, akan diinformasikan terpisah untuk masing wilayah," imbuh agensi yang juga menaungi TXT itu.

Jika situasinya stabil, Big Hit Entertainment siap menggelar tur konser BTS sesuai jadwal di kota-kota yang sudah diumumkan. Mereka menjanjikan akan menghadirkan pengalaman baru dan memberikan penampilan lebih baik dari konser sebelumnya. “Ini dilakukan untuk semua penggemar BTS yang kecewa terhadap pembatalan baru-baru ini. Kami mohon pengertian dan dukungan Anda yang menantikan konser ini,” jelas Big Hit Entertainment. Sebelumnya, konser BTS dijadwalkan mulai pada April 2020 di Seoul, Korea Selatan. Pelantun Mic Drop ini kemudian akan menyambangi benua Amerika, Asia dan Eropa.