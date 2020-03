SEOUL - Zico menjadi satu dari sekian banyak artis Korea yang harus menunda acara mereka karena wabah corona. Mantan kekasih Seolhyun AOA tersebut awalnya dijadwalkan menggelar konser solo bertajuk King of the Zungle: Weather Changer pada 22-23 Februari 2020 di Seoul.

Namun demi memprioritaskan kesehatan dan keselamatan semua orang, konser tersebut dibatalkan hingga waktu yang belum diputuskan. Alhasil, Zico pun gagal tampil langsung menghibur penggemarnya.

Sebagai gantinya, Zico memilih tampil di acara TV yang dipandu Yoo Jae Suk, How Do You Play. Pada episode 21 Maret 2020 tersebut, Zico membawakan lagu hitsnya, Any Song.

Baca Juga:

- Zico Ikut Tunda Konser Solo Akibat Virus Korona

- Aura Kasih Ungkap Alasan Baby Sitter Tak Kuat Bekerja Dengannya

Kepada Yoo Jae Suk, Zico mengungkap telah lama mempersiapkan konsernya bersama tim. Kesibukan mempersiapkan konser tersebut juga lah yang menjadi alasan Zico tak mempromosikan Any Song di berbagai acara musik.

"Jujur, aku sangat sibuk mempersiapkan konserku. Karena kami sudah menyiapkannya selama satu setengah tahun, aku dan timku sampai tidak tahu lagi (harus bagaimana lagi)," cerita Zico, dilansir Soompi, Minggu (22/3/2020).

Dalam kesempatan itu pula Zico tampil membawakan Any Song. Dalam stage yang dibuat layaknya venue konser tersebut, Zico tampil energik bersama dengan back up dancernya.

"Kami menjadi lebih nyaman, tenang karena penampilan kami hari ini," tutur Zico.

(LID)