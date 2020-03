SEOUL - Untuk pertama kalinya sejak debut, Park Bo Gum menjadi model sebuah MV atau video klip. Aktor kelahiran 1993 itu belum lama ini tampil di MV lagu soundtrack I Will Give You All milik Lee Seung Chul.

Park Bo Gum mengaku senang bisa mencoba hal baru. Apalagi Lee Seung Chul merupakan senior yang selalu dihormatinya sejak lama.

"Aku selalu menyukai dan menghormati Lee Seung Chul. Aku tidak pernah menjadi model video klip sejak debut. Aku setuju tampil di sini karena aku merasa ini adalah sebuah kehormatan," tutur Park Bo Gum di Yoo Hee Yeol’s Sketchbook.

Park Bo Gum mengakui sempat ingin menjadi seorang penyanyi sebelum debut sebagai aktor. Namun, ia merasa tidak cukup memiliki kemampuan di dunia tarik suara.

"Mimpiku saat kecil adalah menjadi penulis lagu dan penyanyi. Tapi skill-ku (dulu) masih kurang, jadi staf di agensiku bilang, 'Kenapa tidak debut sebagai aktor saja?'" cerita Park Bo Gum.

Mendengar cerita itu, Lee Seung Chul tak terlalu setuju. Menurutnya, tipe suara Park Bo Gum lah akan selalu dicarinya dalam sebuah audisi.

"Aku menyukai suaramu yang pure. Ketika aku menggelar audisi, aku akan memilih orang-orang yang suaranya sepertimu," jelas Lee Seung Chul.

