SEOUL - Kejutan datang dari Park Bo Gum. Aktor kelahiran 1993 tersebut baru saja dikonfirmasi akan tampil di acara Yoo Hee Yeol’s Sketchbook.

Sebagai catatan, Yoo Hee Yeol’s Sketchbook merupakan acara musik yang dipandu oleh penyanyi sekaligus penulis lagu senior, Yoo Hee Yeol. Biasanya, mereka yang menjadi bintang tamu adalah idol-idol yang sedang comeback dengan karya terbarunya.

Di sisi lain, Park Bo Gum adalah seorang aktor. Tetapi, kualitas suara bintang Replay 1988 tersebut dalam bernyanyi sudah diakui oleh publik.

Park Bo Gum juga baru saja menjadi model MV lagu soundtrack I Will Give You All dari Lee Seung Chul. Penyanyi 53 tahun tersebut akan tampil di Yoo Hee Yeol’s Sketchbook bersama Park Bo Gum.

"Park Bo Gum telah selesai syuting Yoo Hee Yeol’s Sketchbook bersama dengan Lee Seung Chul. Episodenya akan tayang pekan depan," ungkap perwakilan KBS2, Rabu (18/3/2020).

