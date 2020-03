JAKARTA - Aksi social distancing yang marak dilakukan demi mencegah penyebaran corona tak menyurutkan semangat paramusisi dunia untuk menghibur penggemarnya. Mereka berinovasi dengan menggelar konser streaming melalui live Instagram.

Vokalis Coldplay, Chris Martin turut menemani para penggemarnya selama masa isolasi lewat konser kecilnya. "#BersamaDiRumah Chris bermain dalam konser kecil di rumah lebih awal hari ini di Live Instagram," tulis akun Instagram resmi Coldplay.

Mantan suami Gwyneth Paltrow itu menyanyikan sejumlah tembang hitsnya sambil bermain gitar dan piano. Di antaranya A Sky Full of Stars hingga Viva La Vida dipadu perbincangan hangatnya dengan para penggemar yang menyapanya via online.

Penyanyi solo John Legend pun turut mengikuti jejak Chris Martin. Ia bernyanyi diiringi dengan permainan pianonya yang apik. Bahkan sang istri, Chrissy Teigen ikut menemaninya saat bernyanyi lagu Everybody Knows.

Penyanyi lainnya, Charlie Puth juga menerima tantangan dari John Legend untuk melakukan konser via streaming. Ia sukses menghibur para penggemarnya dengan menyanyikan lagu One Call Away, Attention hingga See You Again.

Selain mereka, musisi lainnya juga ikut menyemarakkan gerakan social distancing melalui konser streaming. Diantaranya adalah Niall Horan, Shawn Mendez, dan Camila Cabello.

