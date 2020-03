SEOUL - Mewabahnya virus corona membuat pihak keluarga Moon Ji Yoon ingin menggelar pemakamannya secara tertutup. Mereka menolak penggemar untuk mengunjungi pemakaman sang aktor karena memikirkan keselamatan mereka.

Hal ini diungkapkan oleh agensi Moon Ji Yoon, Family ENT. Pemakaman tersebut hanya bisa dihadiri oleh keluarga di Inje University Hospital.

"Keluarga yang tengah berduka menyatakan keprihatinan mereka atas wabah corona virus saat ini dan keselamatan pelayat sehingga mereka menolak penggemar yang ingin mengunjungi pemakamannya dengan sopan," kata perwakilan agensi Family ENT seperti dilansir Okezone dari Koreaboo, Kamis (19/3/2020).

Moon Ji Yoon meninggal dunia pada 18 Maret 2020 pukul 20.56 KST atau 18.56 WIB. Bintang Cheese in the Trap ini mengembuskan napas terakhir lantaran menderita septikemia akut atau keracunan darah.

Agensinya menyatakan bahwa ia dirawat di rumah sakit pada 16 Maret 2020 karena sakit tenggorokan tapi kondisinya memburuk. Ia kemudian dipindahkan ke ICU namun ia tak sadarkan diri.

Moon Ji Yoong memulai kariernya sejak tahun 2004 lewat serial Romance. Pria kelahiran 1984 ini juga tampil dalam banyak drama diantaranya Hyunjung, I Love You, Sassy Girl Chunyang, Big, May Queen, dan Cheese in the Trap.

