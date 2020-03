SEOUL - Kabar duka datang dari aktor asal Korea Selatan, Moon Ji Yoon. Bintang Cheese In The Trap ini meninggal dunia pada 18 Maret 2020 pukul 20.56 KST atau 18.56 WIB.

Moon Ji Yoon meninggal dunia lantaran menderita septikemia akut atau keracunan darah. Perwakilan agensinya, Family THT mengatakan kepada Xportnews, sang aktor belum lama ini mengunjungi rumah sakit.

"Ia merasakan sakit pada pada tenggorokan, tapi kondisinya jauh lebih buruk," ujar agensi dikutip dari Soompi, Kamis (19/3/2020).

Aktor 36 tahun itu kemudian dipindahkan ke ICU, namun ia tak sadarkan diri.

Dengan adanya pemberitahuan ini, agensi berharap tidak spekulasi buruk mengenai sang aktor.

Sebagai sosok yang cukup dekat dan telah bekerja sama dengan Moon Ji Yoon, ia mengatakan sang aktor adalah sosok yang baik.

"Dia sangat bersemangat dan dipikirannya hanya berakting. Sangat memilukan mengetahui dia tiba-tiba saja meninggal," imbuh sumber tersebut.

Melihat rekam jejak perjalanan karier Moon Ji Yoon, pria kelahiran 1984 ini memulai karier berakting sejak tahun 2002 lewat serial Romance.

Moon Ji Yoon juga tampil dalam banyak drama diantaranya; Hyunjung, I Love You, Sassy Girl Chunhyang, Iljimae, Big, May Queen, Cheese in the Trap, dan Weightlifting Fairy Kim Bok-joo. Ada pula beberapa film yang dibintangi, seperti Mr. Wacky, Cheese in the Trap, serta Whatcha Wearin’?