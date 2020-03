JAKARTA - Musisi Indonesia Ovianno menjalani debut di industri musik. Tak main-main, Ovianno memulai karier di Los Angeles, Amerika Serikat.

Debut Ovianno dimulai ketika menghadirkan single bertajuk Lie Lie Lie (Don’t Give Up on Me). Single ini dihadirkan Ovianno karena terinspirasi dari musisi hip-hop idola seperti Post Malone dan Drake.

Ovianno serius ketika memulai karier di industri musik dengan menggandeng produser asal Los Angeles yakni Mcgregor Leo dan Trevor Klaiman. Keseriusan ini karena Ovianno ingin karya bisa didengarkan banyak orang.

"Saya ingin lagu saya didengar oleh banyak orang dari seluruh dunia. Dan membuat orang menyukai musik saya dan terus mendukung saya,” kata Ovianno.

Kiprah Ovianno di industri hiburan Los Angeles bermulai ketika dirinya bekerja sama dengan produser terkenal seperti Duke yang menangani Snoop Dogg, Swae Lee, hingga Big Sean.

Lie Lie Lie (Don’t Give Up on Me) sendiri bercerita tentang bertahan dalam hubungan yang hanya diperjuangkan oleh satu orang. Meski bergenre R&B dan hip-hop, Ovianno menghadirkan melodi ke dalam lagu-lagunya dengan sentuhan pop pada suaranya.

(aln)