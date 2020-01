SEOUL - Aktor telah dikonfirmasi akan bintangi drama tvN terbaru berjudul Record of Youth. Byun Woo Seok juga turut membintangi drama yang belum belum memulai proses produksinya ini.

Ketiga pemeran utama ini tampaknya sudah siap untuk drama terbarunya. Menurut salah satu sumber dari tvN, mereka telah melakukan pertemuan dengan pihak produksi. "Proses syuting akan dimulai saat seluruh proses casting selesai," ujar sumber tersebut, dikutip dari Allkpop pada Jumat (10/1/2020).

Record of Youth bercerita mengenai beberapa anak muda yang ahli di bidang mereka masing-masing. Di tengah tantangan untuk memajukan karier, mereka justru diperhadapkan dengan masalah dari keluarga.

Park Bo Gum akan berperan sebagai Sa Hye Joon, seorang model muda cerdas yang ingin menjadi seorang aktor. Model muda bermata tajam ini kerap gagal dalam setiap audisi akting yang mengakibatkan kehilangan kepercayaan dirinya.

Sedangkan, Park So Dam yang kerap menjadi bahan pembicaraan atas perannya di film Parasite akan berperan sebagai Ahn Jung Ha, seorang penata rias yang memiliki sifat ceria. Meskipun terkenal, Jung Ha kerap merasa kesepian.

Dalam drama ini, Byun Woo Seok akan membawakan peran Won Hae Hyo, seorang aktor yang berasal dari keluarga kaya. Meski telah membintangi banyak drama, ia tetap tidak terkenal.

Record of Youth disutradari oleh Ahn Gil Ho, sutradara drama Memories of the Alhambra dan Forest of Secrets dan dituliskan oleh Ha Myung Hee, penulis drama Doctors dan Temperature of Love.

Drama ini direncanakan tayang pada pertengahan tahun ini dan mengisi slot Senin dan Selasa.