LOS ANGELES - Marvel Studio menghentikan produksi sejumlah serial baru Disney Plus karena virus corona. Loki, The Falcon and the Winter Soldier, dan WandaVision adalah serial-serial yang terdampak kebijakan ini.

The Falcon and the Winter Soldier merupakan salah satu serial pertama yang dihentikan proses produksinya. Pada awal pekan ini, proses produksi The Falcon and the Winter Soldier yang dilakukan di Eropa Timur mulai dihentikan.

Menyusul kebijakan tersebut, Disney Plus pun melakukan hal yang sama ke produksi serial lain. Loki dan WandaVision menjadi deretan serial berikutnya yang proses produksinya dihentikan, bersama dengan tayangan lainnya.

Disney tak hanya menghentikan penggarapan serial TV-nya. Proses produksi film-film Disney seperti The Last Duel, The Little Mermaid, Home Alone, Nightmare Alley, Peter Pan & Wendy dan Shrunk pun dihentikan.

Begitu juga dengan film-film live-action Disney, termasuk Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings dari Marvel, yang harus dihentikan. Tidak ada informasi kapan proses produksi film dan serial ini akan dimulai kembali.

Sebelumnya, wabah virus corona juga berdampak pada penayangan salah satu film Disney, Mulan. Film yang menceritakan pahlawan wanita asal China itu sebelumnya dijadwalkan rilis pada 27 Maret 2020.

