JAKARTA - Putra mantan pasangan suami istri, Maia Estianty dan Ahmad Dhani, El Rumi, saat ini diketahui tengah mengenyam pendidikan di London, Inggris. Jauh dari orang tua membuat El harus terbiasa melakukan segalanya sendiri, termasuk saat menghadapi situasi genting lantaran wabah virus corona.

Melalui akun Instagram pribadinya, El mengungkap bahwa kondisi London, Inggris saat ini mulai kacau balau. Bahkan dalam satu hari, ada lebih dari 300 orang yang dinyatakan positif mengidap corona.

"Satu hari naik 342 kasus?! Total per hari Senin 16 Maret mencapai 1.543 kasus?! COVID-19 LEBIH MENGGILA DI UK DARIPADA INDONESIA?!," tulis El Rumi pada keterangan foto di akun Instagramnya.

Baca Juga: Khawatirkan Penyebaran Korona, Maia Estianty Minta El Rumi Pulang dari Inggris

Adik dari Al Ghazali ini mengatakan bahwa kebiasaannya saat berada di London mendadak berubah drastis lantatan corona. Mulai dari aktivitas perkuliahan yang ditiadakan, sampai yang terparah Inggris masuk dalam 10 besar negara dengan penderita corona terbanyak.

"Minggu ini, semua kebiasaan gua berubah gara2 Coronavirus!! Mulai dari ditiadain kuliah sampe harus pulang ke Indonesia!!," jelasnya.

"United Kingdom masuk ke dalam 10 negara terparah yang terkena COVID-19 dan London adalah KOTA TERPARAH yang terkena COVID-19," lanjutnya.

Kelangkaan masker, hand sanitizer, tisu, hingga bahan makanan, diketahui terjadi di London sejak beberapa waktu lalu. Meski begitu, kekasih dari Marsha Aruan ini tetap berusaha untuk mengikuti arahan pemerintah setempat dan menjaga tubuhnya dengan banyak meminum vitamin, serta menjaga jarak dengan manusia lain.

"Per 15 Maret, ada 407 kasus ditemukan HANYA DI KOTA LONDON SAJA. Kelangkaan hand-sanitizer dan masker pun mulai terjadi di Ibu Kota Inggris ini, juga stock-stock kebutuhan makanan dan tissue di toko swalayan. Sampai kapan kah Coronavirus akan menghantui kita?? Well, we will never know..," paparnya.

"Yang pasti selalu ikuti arahan dari pemerintah/WHO untuk cara pencegahan COVID-19 dan selalu jaga agar badan tetap sehat dengan minum vitamin!! Stay safe guys and if possible do your 'Social Distancing'..," tandasnya.