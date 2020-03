SEOUL - Cube Entertainment langsung buka suara soal isu rencana wajib militer (wamil) Yook Sungjae. Agensi membenarkan jika maknae BTOB itu memang berencana wamil tahun ini.

"Seperti yang Yook Sungjae katakan di Master in the House, setelah syuting drama terbaru JTBC, Ssang Gap Pocha, dia sekarang sedang mempersiapkan untuk wamil tahun ini," tutur agensi seperti dikutip dari Soompi, Senin (16/3/2020).

Meski demikian, Cube Entertainment menyatakan jika belum ada konfirmasi atau detail pasti tentang wamil Sungjae. "Belum ada jadwal pasti soal wamilnya. Dan Yook Sungjae akan memiliki waktu untuk dirinya sendiri untuk saat ini," lanjut Cube Entertainment.

Kabar akan wamilnya Sungjae pada 2020 bermula dari ucapan Lee Seung Gi di episode terbaru Master in the House. Dalam episode perpisahan Sungjae dan Lee Sangyoon itu, Seung Gi mengatakan tak akan menjenguk pelantun Love Song saat wamil.

Baca Juga:

- Pamit dari Master in the House, Sungjae BTOB Isyaratkan Wamil Tahun Ini

- Ziarah ke Makam, Bunga Citra Lestari Pose Seolah Peluk Ashraf Sinclair

Sungjae kemudian berkata, "Ada tugas bela negara yang harus kupertimbangkan. Aku pikir, akan sangat bagus jika aku menghabiskan waktu sendiri sebelum mulain wamil."

Sementara itu, Sungjae menuliskan pesan manis untuk rekan-rekannya di Master in the House. Menurutnya, dua tahun di Master in the House merupakan masa-masa yang berharga.

"Hyung-hyungku, yang memberiku begitu banyak kenangan indah, adalah master-master terbaikku. Panjang umur Master in the House," tulis Sungjae dalam postingan fotonya bersama empat member lain Master in the House, Minggu (15/3/2020).

(LID)