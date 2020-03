JAKARTA - Kurang dari sebulan setelah dinikahi Dimas Akira, aktris Sheila Marcia Joseph dikabarkan telah berbadan dua. Kabar itu mencuat setelah sang aktris mengunggah hasil tes kehamilan dan mengajak warganet menebak hasilnya.

“Selamat pagi, tebak-tebakan yuk!!” ujarnya dalam InstaStory tersebut.

Sekitar 92 persen warganet meyakini bahwa Sheila Marcia kini tengah berbadan dua. Sementara 8 persen lainnya, menilai hasil alat uji kehamilan itu menunjukkan satu garis, yang berarti negatif.

“Pasti positif dong, kalau negatif enggak mungkin dipost,” ujar akun Instagram @claudya.nababan. Sementara akun @sesha_mommy_al mengungkapkan, “Positif, karena nyoba pakai lebih dari satu test pack. Kalau negatif mah untuk apa dicoba lagi?”

Baca juga: Sang Ayah Dicap 'Aki-Aki Berduit', Sheila Marcia: Hujat Aku Jangan Keluargaku

Atas jawaban para warganet itu, Sheila kembali mengunggah InstaStory lainnya. “92 persen jawabannya positif. Alright, here we go. This is it. Let's reveal the truth (Baiklah, ini dia. Biarkan kebenaran terungkap),” ungkapnya.

Sheila Marcia dan Dimas Akira menikah di GBI Lembah Pujian, Denpasar, Bali, pada 20 Februari 2020. Dari pernikahan pertamanya dengan Kiki Mirano, dia dikaruniai dua anak. Sementara dengan Anji, dia memiliki seorang anak perempuan bernama Leticia.*

Baca juga: Cegah Penyebaran Korona, Heidi Klum Cium Suami Lewat Kaca