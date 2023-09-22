Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hamil Anak Kelima, Sheila Marcia Sempat Alami Solusio Plasenta

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |14:35 WIB
Hamil Anak Kelima, Sheila Marcia Sempat Alami Solusio Plasenta
Sheila Marcia hamil anak kelima (Foto: Instagram/itssheilamj)
JAKARTA - Kabar bahagia kembali datang dari rumah tangga Sheila Marcia dan Dimas Akira. Melalui akun YouTube Sheila Marcia & AwesomeFam, Dimas Akira mengabarkan bahwa saat ini istrinya tengah mengandung buah hatinya yang kedua, alias anak kelima dari artis 34 tahun itu.

Dalam video bertajuk Ndusel-Ndusel, Dimas dan Sheila sama-sama berada di atas tempat tidur dan menceritakan soal kehamilan. Bahkan ia juga menyebut jika bintang film Ekskul itu sudah sempat memeriksakan kandungannya ke dokter.

"Sheila itu sebenarnya itu sedang hamil dan kita udah cek, udah USG lihat anaknya," ucap Dimas Akira dalam video tersebut.

Bukan hanya sudah melihat bagaimana kondisi janin dalam kandungan Sheila, Dimas Akira juga mengaku telah mendapatkan prediksi soal jenis kelamin calon anaknya. Termasuk, mempersiapkan nama apa yang akan diberikannya pada sang buah hati.

Sheila Marcia

"Bahkan sudah dapat kemungkinan gendernya apa, kita senang banget. Kita bahkan sudah nyari nama. Kemungkinannya itu anaknya itu cowok, cuma dalam usia 3 bulan ini bisa saja berubah," ujar Dimas Akira dalam vlog tersebut.

"Iya karena kan kelamin laki-laki dan perempuan dalam usia bulan ketiga itu sama-sama masih menonjol. Jadi nanti bulan kelima kita baru sama-sama bisa lihat gendernya," timpal Sheila.

Sementara itu dalam vlog selanjutnya yang di unggah 19 September 2023 kemarin, Sheila terlihat membagikan video ketika dirinya menjalani pemeriksaan kehamilan. Dalam video tersebut, Dimas Akira sempat menyebut bahwa di kehamilan istrinya kali ini ada masalah terkait plasenta atau ari-ari.

"Kita mau check up lagi kandungan dari mama Sheila,mau cek apakah bayinya baik-baik saja, karena terakhir kali kita cek ada solusio plasenta, tali ari-arinya ada yang terlepas. Mudah-mudahan sekarang sudah baik-baik saja," harap Dimas Akira.

Halaman:
1 2
