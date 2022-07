JAKARTA - Daniel Mananta mengaku pernah menghakimi kehidupan Sheila Marcia di masa lalu. Itu karena sang artis sempat mengalami sejumlah masalah, mulai dari terjerat narkoba, hamil di luar nikah, hingga diduga memiliki hubungan sesama jenis.

Daniel bahkan sempat berpikir jika Sheila tak lagi memiliki masa depan. Bagi dia, masa lalu aktris kelahiran 3 September 1989 itu benar-benar suram.

"Gue ingat satu momen, setelah lo punya anak di luar nikah sama Anji, lo masuk penjara, habis itu lo married, muka lo ada tatonya, and then you had a girlfriend juga. Itu gue menghakimi banget, 'Gila. Ini anak rusak, sih. Ini anak masa depannya suram. No hope'," ucap dia dalam kanal YouTubenya, dikutip Senin (25/7/2022).

Namun, tentu saja pandangan Daniel kepada Sheila kini sudah berbeda. Kehidupan pemain film Hantu Jeruk Purut ini disebut berubah drastis, jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan, dia sudah berbahagia membangun rumah tangga bersama suaminya, Dimas Putra Prasetyo alias Dmust Akira.Â

Daniel pun meminta maaf secara langsung kepada Sheila atas prasangka buruknya di masa lampau.

"Apa yang kita pikir, 'Wah sudah deh ini anak masa depannya suram,' dan ternyata Tuhan Yesus masih punya rencana yang lebih besar lagi. Jadi, pertama-tama gue minta maaf karena gue menghakimi lo. Ya gue hanya manusia biasa," tutur Daniel.

Mendengar permintaan maaf tersebut, Sheila dengan lapang dada menerimanya. Bahkan, dia berterima kasih dan merasa tersentuh dengan kejujuran sahabatnya itu. "Terima kasih kamu sudah jujur padaku dan itu sangat berarti buatku," ujarnya. Sebagaimana diketahui, Sheila Marcia memang sempat terlibat kontroversi di puncak karirnya. Pada 7 Agustus 2008, Sheila tertangkap tangan sedang berpesta narkoba di apartemen Golden Sky Pluit bersama 4 orang lainnya dan langsung diamankan di Mapolsek Penjaringan. Sheila dinyatakan bebas dari penjara pada 6 Maret 2009 silam. Namun pada 7 September 2009, dia kembali ditangkap untuk menuntaskan masa tahanannya dalam kondisi hamil 2 bulan. Padahal, Sheila belum menikah saat itu. Pada 10 Februari 2010, akhirnya sang artis yang sedang hamil memasuki bulan ke-8 bisa kembali menghirup udara bebas. Kemudian, Sheila melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Leticia Charlotte Agraciana Joseph pada 24 Februari 2010. Sempat dirahasiakan berbulan-bulan, akhirnya terungkap jika ayah biologis anaknya itu adalah Erdian Aji Prihartanto alias Anji Drive.